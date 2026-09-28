"Укрнафта" встановлює бетонні укриття на заправках у Києві та області

Укрнафта посилює захист АЗС у Києві та регіоні

Укрнафта встановлює бетонні укриття на автозаправках у Києві та на Київщині: наразі ними обладнають 13 комплексів, розташованих у місцях з високою щільністю населення та поблизу трас.

Про це повідомили у компанії Укрнафта.

Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах, тепер мережа "UKRNAFTA" масштабує це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак.

"Першочергово укриттями обладнаємо 13 АЗК, розташованих у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися ними зможуть усі, хто перебуватиме поруч", – розповів голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Минулого тижня ми також побачили, як працює захист, який уже встановлений у Києві. Габіони на одному з наших АЗК витримали удар: вибух вдалося локалізувати, значного розльоту уламків не сталося. Це допомогло зменшити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу", – зазначив він.

Станом на сьогодні габіонами вже облаштовано 25 об'єктів у столичному регіоні.

Під час повітряних тривог. АЗК "UKRNAFTA" припиняють роботу після оголошення тривоги жовтого або червоного рівня, персонал і клієнти залишають територію та переходять у безпечне місце.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за добу Росія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.

Раніше у Голосіївському районі Києва через ворожу атаку було пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі було влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.

Раніше повідомлялося, що на Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові.

Президент України доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури, на якій Росія зосередила удари.