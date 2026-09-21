Ворог поцілив у дві заправки на Житомирщині

Росіяни атакували два автозаправочних комплекса на Житомирщині, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує завдавати ударів по мережі автозаправних комплексів Житомирщини. Цього разу постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля", – написав він у Телеграм.

На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів, розповів голова ОВА.

Згодом він написав у Телеграм: "Вже другий за сьогоднішній ранок автозаправний комплекс в Звягельскому районі Житомирщини опинився під ворожою атакою".

"За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило", – говориться у повідомленні.

Робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів, зауважив він.

Станом на 12:45 наслідки ворожого удару було ліквідовано. Рух трасою М-06 у передмісті Звягеля відновлено.

"Дякую всім службам, які оперативно долучилися до ліквідації наслідків та забезпечення безпеки дорожнього руху та за швидку і злагоджену роботу", – написав Бунечко.

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