Нафтогаз уклав угоду з польським енергетичним гігантом ORLEN

Під час Карпатського саміту, що пройшов у п'ятницю, Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали два меморандуми про постачання енергоресурсів до України.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Перший стосується постачання трьох партій скрапленого природного газу (СПГ) у першому кварталі 2027 року.

Другий меморандум з ORLEN підписала Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз він передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.

Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко додав, що компанії опрацьовують варіанти постачання української нафти для переробки на нафтопереробних заводах в Центральній Європі.

Ще один напрям співпраці – це передача Україні вживаних паливовозів, які допоможуть компенсувати втрати від російських обстрілів та посилити логістику нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Нафтогаз також підписав меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.