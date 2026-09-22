У Києві влучили в резервуари з пальним – Кличко

В Оболонському районі Києва зафіксували влучання в резервуари з пальним.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце. Інформації про масштаби пошкоджень, займання чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо:

21 вересня росіяни вдарили по двох АЗС на Житомирщині. Один із ударів припав на заправку WOG у Звягельському районі, обійшлося без постраждалих.

13 вересня росіяни за добу атакували чотири заправки на Житомирщині.

За підрахунками ЕП, за останні пів року російські атаки пошкодили або зруйнували понад 300 українських АЗС.