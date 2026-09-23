У Києві після атаки окупантів є влучання БпЛА в АЗС та обʼєкт транспортної інфраструктури

Українська правда.

У Голосіївському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: У КМВА повідомили, що Голосіївському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

Кличко додав, що було влучання безпілотника в АЗС.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура повідомив, що постраждала АЗС "Укрнафти".

За його словами, за останні тижні це уже шостий урад по цивільній інфраструктурі UKRNAFTA.

Він повідомив, що люди не постраждали — персонал перебував в укритті: "На місці вже працюють рятувальники та поліція. Після завершення їхньої роботи зможемо повноцінно оцінити масштаби пошкоджень і визначити подальші дії".

Кукура відзначив, що пошкоджені об'єкти будуть відновлювати, щоб забезпечити людей пальним.

Оновлено: Згодом мер повідомив, що у Дарницькому районі влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий.

Кличко повідомив про трьох постраждалих в столиці. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

У Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, попередньо, загоряння на даху однієї з АЗС. У мережі публікують фото постраждалої АЗК мережі UPG.

Крім того, у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі.

Ворог також атакував Соломʼянський район Києва. Попередньо, уламки впали між житловими будинками та на території транспортного підприємства, де сталася пожежа.