Ціни на пальне підстрибнули: звичайний дизель досяг 100 грн/л вслід за преміальним

Ціни на дизель знову зросли

Мережа АЗК SOCAR переглянула вартість пального посеред дня, суттєво підвищивши ціни на звичайний дизель, який тепер коштує 103 грн/л.

Про це пише НафтоРинок.

Вартість стандартних бензинів у мережі зросла на 1 грн/л.

Значно відчутніше подорожчали преміальні бензин А-98 та ДП+, їхня ціна злетіла на 4,10 грн/л.

Звичайне дизпальне також суттєво додало у вартості, подорожчавши на 3,10 грн/л та перетнувши 100 грн/л. Водночас цінова політика щодо автогазу залишилася стабільною, цінники на LPG на стелах компанії не змінилися.

Вранці інші мережі також підвищували ціни на пальне, проте жодна з них не перетнула 100 грн/л.

AMIC підвищила ціни на А-95 і А-95+ на 3 грн/л, дизпального на 2 грн/л, LPG на 1,24 грн/л. UPG натомість знизила ціни на бензини на 1 грн/л, дизпального на 2 грн/л. Тоді середня ціна дизпального у вибірці видання зменшилася на 25 коп./л.

Нагадаємо:

14 вересня ціна на преміальне дизпальне Diesel Nano Extro у мережі АЗС SOCAR досягла 100 грн/л. Зараз воно коштує вже 104,10 грн/л.