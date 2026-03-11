"Під ключ": "Укрнафта" заявила про повний цикл сервісу для свердловин

“Укрнафта” заявила про повний цикл сервісу для свердловин

В "Укрнафті" сформували повний цикл внутрішнього пакерного сервісу для робіт на свердловинах, що дозволить виконувати ключові операції власними силами та самостійно контролювати якість і строки.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти".

"На базі управління нафтопромислового сервісу створено пакерний сервіс "під ключ" – від закупівлі обладнання та інженерного проєктування до встановлення інструменту безпосередньо у свердловинах", - зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Пакер встановлюється у свердловині для ізоляції пластів (шарів породи з нафтою чи газом) та керування потоками флюїду.

Такий інструмент забезпечує контроль режимів видобутку та закачування.

Раніше частину цих послуг виконували зовнішні підрядники.

Сьогодні управління нафтопромислового сервісу забезпечує повний комплекс робіт власними силами.

Станом на сьогодні:

створено сервісні хаби у Полтаві та Івано-Франківську;

сформовано власний парк обладнання – понад 110 одиниць;

впроваджено електронний облік;

розроблено внутрішнє програмне забезпечення для розрахунків – Калькулятор пакермена.

Нагадаємо:

"Укрнафта" провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України, вивчаючи надра для планування буріння.