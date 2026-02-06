"Укрнафта" повідомила про рекордні обсяги 3D сейсморозвідки

"Укрнафта" провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України, вивчаючи надра для планування буріння.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За 2024 рік було вивчено 582 км² спеціальних дозволів компанії. У 2025 році — 629 км², це найбільший обсяг 3D сейсморозвідки за рік, рекордний показник для підприємства, - зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Окрім наземних 3D сейсморозвідувальних досліджень, у 2024-2025 роках були проведені сейсмічні дослідження поляризаційним методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) на 9 свердловинах (3 у 2024 і 6 у 2025).

Йдеться про метод, за якого сейсмічні вимірювання проводяться безпосередньо всередині свердловини, що дозволяє точніше визначати геологічну будову пластів і зменшувати ризики під час планування нового буріння.

У 2026 році заплановано проведення 3D сейсморозвідувальних робіт на чотирьох спеціальних дозволах компанії.

Нагадаємо:

АТ "Укрнафта" у 2025 році пробурила 25 нових свердловин (це новий рекорд компанії) та збільшила видобуток нафти й газу на 3,39% порівняно з 2024 роком.