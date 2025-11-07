"Укрнафта" до кінця року планує завершити буріння 25 свердловин і розпочати роботи ще на 7 нових.

Про це йдеться у публікації на сайті АТ "Укрнафта".

"До 2022 року "Укрнафта" бурила лише 1–2 свердловини на рік. У 2025 році плануємо завершити 25 свердловин і розпочати ще 7 нових", – розповів виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук.

"Сьогодні нові свердловини забезпечують близько 30% додаткового видобутку компанії. Це результат командної роботи та партнерства з підрядниками і постачальниками. У 2026 році плануємо продовжити нарощування темпів буріння", – сказав він.

Компанія повідомляє, що послідовно замінює застаріле обладнання на сучасне — відповідно до міжнародних стандартів The American Petroleum Institute.

Активно впроваджуються програми інтенсифікації видобутку — гідророзриви пласта (традиційні й кислотні) та потоковідхиляючі технології, які підвищують ефективність роботи свердловин.

"Оскільки "Укрнафта" має великий фонд свердловин, який потребує постійного технічного обслуговування, щороку підприємство ремонтує близько 130 км трубопроводів, оновлює обладнання для капітальних ремонтів свердловин, закуповує сучасну спецтехніку, модернізує підіймачі та ремонтні агрегати", – повідомив Ткачук.

На кінець 2022 року "Укрнафта" мала величезний парк застарілої техніки. Після переходу під державне управління оновлено понад 700 одиниць спецтехніки — близько 50% необхідного парку.

Також він зазначив, що компанія розвиває новий напрям — виробництво електроенергії. "Укрнафта" реалізує проєкти із запуску газотурбінних та газопоршневих установок, які забезпечать додаткові потужності для енергосистеми України.

Нагадаємо:

Упродовж перших дев'яти місяців 2025 року АТ "Укрнафта" сплатило понад 22,5 млрд грн податків та 5 млрд грн дивідендів.

Раніше "Укрнафта" дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки, щоб розширити ресурсну базу та підвищити точність геологічного моделювання.

Також повідомлялося, що Харківська міська рада вимагає від компанії "Укрнафта" повернення понад 2 млн грн за користування земельною ділянкою з 2020 по 2022 роки.