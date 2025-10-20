"Укрнафта" за 2025 рік сплатила 22,5 мільярдів гривень податків та 5 мільярдів дивідендів

Упродовж перших дев'яти місяців 2025 року АТ "Укрнафта" сплатило понад 22,5 млрд грн податків та 5 млрд грн дивідендів.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

З моменту переходу під управління держави у 2022 році "Укрнафта" сплатила понад 75 млрд грн податків та 15,3 млрд грн дивідендів.

"Укрнафта" також розвиває напрям gas to power, маючи у портфелі понад 400 МВт проєктів розподіленої генерації, реалізованих спільно з ЄБРР та за грантової підтримки урядів Швеції, Норвегії, Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо:

"Укрнафта" дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки, щоб розширити ресурсну базу та підвищити точність геологічного моделювання.