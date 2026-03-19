Прибуток газовидобутку в Україні торік впав у 5 разів: хто заробив найбільше

Галузь видобутку природного газу в Україні у 2025 році отримала 14,26 млрд грн чистого прибутку, що майже вп'ятеро менше, аніж роком раніше (69,0 млрд грн).

Про це свідчать дані сервісу аналізу ринків на основі даних з публічних реєстрів VKURSI Market BI, передає "Інтерфакс-Україна".

"Різке погіршення фінансових показників галузі пов'язане з російськими атаками на газовидобувну інфраструктуру України восени та взимку 2025 року. Удари були націлені на об'єкти видобутку та транспортування газу, що призвело до скорочення обсягів виробництва та зростання витрат на відновлення інфраструктури", - зазначають аналітики.

Згідно з їх дослідженням, загальний дохід в галузі скоротився значно менше – на 27,1%, зі 181,4 млрд грн до 132,6 млрд грн. Він був розрахований на базі даних 119 компаній, для яких видобуток газу – основний вид діяльності.

Зазначається, що у 2025 році найбільший за обсягами видобутку гравець на ринку державне АТ "Укргазвидобування" отримало 5,5 млрд грн збитку проти 52,6 млрд грн прибутку у 2024 році.

Найприбутковішою компанією галузі стала "Надра-Геоінвест" з чистим прибутком 5,39 млрд грн, яка порівну належить громадянам України — Олександру Гузенку та ексзаступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександру Кацубі. Порівняно з 2024 роком прибуток зріс на 50%.

За даними платформи VKURSI, Кацуба є засновником або бенефіціаром 11 компаній, серед яких ТОВ "Альфа Газ", ТОВ "Газ-МДС", ТОВ "Автоцентр Уа", ТОВ "Жолет Інвест Груп", ТОВ "Агрофірма Подолівська", ТОВ "Ландекс Агро" та інші із загальним прибутком у розмірі 12,86 млрд грн у 2025 році.

Аналітики також вказали, що у січні цього року із складу засновників "Надра-Геоінвест", "Газ-МДС" та "Жолет Інвест Груп" вийшла Тетяна Гузенко, ексдружина Кацуби.

На другому та третьому місцях у списку найприбутковіших компаній у 2025 році компанії, кінцевим власником яких є SCM Ріната Ахметова – ПрАТ "Нафтогазвидобування" (4,33 млрд грн) та "Нафтогаздія" (3,36 млрд грн).

Окрему увагу VKURSI звернули на "бізнес-кластер", пов'язаний із підприємцем та власником групи "Західнадрасервіс" Зіновієм Козицьким, якому у списку належать чотири компанії: "Нордік" (чистий прибуток 632,30 млн грн), "Велл Ко" (579,74 млн грн), "Гео-Надра-Інвест" (245,34 млн грн) та "Бистрицьке Інвест" (243,51 млн грн).

Компанії, чий прибуток у 2025 році перевищив 100 млн грн:

ТОВ "Надра-Геоінвест" – 5,39 млрд грн,

ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 4,33 млрд грн,

ТОВ "Нафтогаздія" – 3,36 млрд грн,

ТОВ "Горизонти" – 1,33 млрд грн,

ТОВ "Стрийнафтогаз" – 909,61 млн грн,

ТОВ "МНД Тинівське" – 806,79 млн грн,

ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" – 729,19 млн грн,

ПП "Нордік" – 632,30 млн грн,

ТОВ "Велл Ко" – 579,74 млн грн,

ПП "Проект-Буд" – 457,69 млн грн,

ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" – 457,69 млн грн,

ТОВ "Надра Олеська" – 313 млн грн,

ТОВ "Гео-Надра-Інвест" – 245,34 млн грн,

ТОВ "Бистрицьке Інвест" – 243,51 млн грн,

ТОВ "Перша Українська Газонафтова Компанія" – 212,64 млн грн,

ТОВ "Енергія-95" – 186,35 млн грн,

ТОВ "Надрагаз" – 101,27 млн грн.

Нагадаємо:

Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобувні об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.