"Нафтогаз" планує розробити одне з найбільших газових родовищ у Чорному морі – ЗМІ

"Нафтогаз" веде перемовини з румунською компанією OMV Petrom щодо створення партнерства з експлуатації газового родовища, виявленого ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням джерела.

OMV Petrom – румунська приватизована нафтогазова компанія, що контролюється австрійською OMV. Наразі компанія також розробляє родовище Neptun Deep у Румунії спільно з державним підприємством Romgaz. Розробка цього родовища подвоїть газовидобуток Румунії та зробить її країною-експортером газу.

Переговори "Нафтогазу" та OMV Petrom перебувають на ранній стадії, а розробка чорноморського родовища не почнеться до завершення війни. На родовищі вже було проведено сейсмічне дослідження, що дало змогу отримати 2D- та 3D-дані.

Обсяг газу на чорноморському родовищі достеменно невідомий, проте його називають одним із найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні.

Також розробка родовища сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Європи та підсилить її незалежність від російських енергоресурсів.

Нагадаємо:

