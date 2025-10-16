"Укрнафта" повідомила про результати 3D-сейсморозвідки

"Укрнафта" дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки, щоб розширити ресурсну базу та підвищити точність геологічного моделювання.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У 2025 році загальна площа 3D сейсморозвідки становить приблизно 750 км², - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрнафта" Юрій Ткачук. - Польова фаза вже завершена на двох родовищах, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановані до кінця року".

Зазначається, що "Укрнафта" стала першою компанією в Україні, яка застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах.

Цей підхід дозволяє працювати у складних геологічних умовах, мінімізує екологічний вплив, скорочує тривалість польових робіт і забезпечує вищу точність геофізичних даних.

У 2026 році компанія продовжить 3D-сейсморозвідку на найбільш перспективних родовищах.

