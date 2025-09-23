Укргідрометцентр розповів, у яких регіонах України триває посуха

Упродовж другої декади на території країни переважала тепліша звичайного для середини вересня погода, у середньому температурний фон на більшій частині території країни виявився вищим за середні багаторічні показники.

Про це пише сайт superagronom.com.

За даними Укргідрометцентру, у східних, північно-східних та місцями у центральних областях упродовж декількох днів вже спостерігалося зниження нічних температур повітря до плюс 2-4°С.

У середньому температурний фон декади на більшій частині території країни виявився вищим за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

"Упродовж декади агрометеорологічні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур, початкового росту і розвитку посіяних озимих, підготовки площ для сівби були загалом задовільними, проте неоднорідними по території", – говориться у повідомленні.

У західних, на більшості площ північних областей, де зволоження ґрунту було на рівні оптимальних та достатніх значень, вони складалися добре та задовільно для сівби озимини.

Достатнє зволоження ґрунту та помірні температури повітря сприяли утворенню сходів та початковому розвитку посіяних озимих культур.

Незважаючи на проходження атмосферного фронту у другій половині декади у більшості районів південних, східних та ряді районів центральних областей тривала посуха, ефективних дощів майже не було або ж їх кількість була недостатньою для формування достатнього зволоження ґрунту, орний шар ґрунту залишався зовсім сухий.

Найбільше площ, охоплених посухою, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях, на Дніпропетровщині та прилеглих районах інших областей, повідомляє сайт.

Нагадаємо:

Збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

Площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Згодом повідомлялося, що спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить., кажуть у Держпродспоживслужбі.