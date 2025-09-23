Укргидрометцентр рассказал, в каких регионах Украины продолжается засуха

В течение второй декады на территории страны преобладала теплее обычного для середины сентября погода, в среднем температурный фон на большей части территории страны оказался выше средних многолетних показателей.

Об этом пишет сайт superagronom.com.

По данным Укргидрометцентра, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях в течение нескольких дней уже наблюдалось снижение ночных температур воздуха до плюс 2-4°С.

В среднем температурный фон декады на большей части территории страны оказался выше средних многолетних показателей. Продолжалось метеорологическое лето.

"В течение декады агрометеорологические условия для завершения вегетации и уборки поздних культур, начального роста и развития посеянных озимых, подготовки площадей для сева были в целом удовлетворительными, однако неоднородными по территории", - говорится в сообщении.

В западных, на большинстве площадей северных областей, где увлажнение почвы было на уровне оптимальных и достаточных значений, они складывались хорошо и удовлетворительно для сева озимых.

Достаточное увлажнение почвы и умеренные температуры воздуха способствовали образованию всходов и начальному развитию посеянных озимых культур.

Несмотря на прохождение атмосферного фронта во второй половине декады в большинстве районов южных, восточных и ряде районов центральных областей продолжалась засуха, эффективных дождей почти не было или же их количество было недостаточным для формирования достаточного увлажнения почвы, пахотный слой почвы оставался совсем сухим.

Больше всего площадей, охваченных засухой, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, на Днепропетровщине и прилегающих районах других областей, сообщает сайт.

Напомним:

Убытки аграриев Херсонщины уже дотягивают до миллиарда гривен. Фермеры продолжают собирать документы для признания ситуации чрезвычайной на государственном уровне, для принятия такого решения общая сумма потерь должна превысить 1,2 млрд грн.

Площадь утраченных от засухи посевов (засеянных и засаженных под урожай) составляет 386 030,76 га. Больше всего от засухи пострадали аграрии Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В этом сезоне Николаевщина потеряла почти весь урожай кукурузы и половину подсолнечника из-за засухи.

Ранее сообщалось, что засуха привела к размножению в южных регионах саранчи. Так, сообщалось, что в Херсонской области было зафиксировано массовое нашествие саранчи, что нанесло ущерб посевам подсолнечника.

Впоследствии сообщалось, что вспышку саранчи в Херсонской области удалось локализовать. Очаги саранчи уничтожены также в Одесской области. В Днепропетровской области численность саранчи угрозы пока не представляет, говорят в Госпродпотребслужбе.