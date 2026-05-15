Наглядова рада "Укргідроенерго" обрала нового гендиректора

Віктор Волокіта — 15 травня, 09:22
Наглядова рада ПрАТ “Укргідроенерго” обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького
Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" обрала генеральним директором компанії Богдана Сухецького за результатами відкритого конкурсного відбору.

Про це повідомили в компанії 14 травня.

Зазначається, що перед новим гендиректором стоять завдання:

  • забезпечення стабільної операційної діяльності компанії,
  • відновлення пошкоджених потужностей,
  • модернізації станцій відповідно до сучасних стандартів енергетичної безпеки та стійкості,
  • підвищення рівня фізичного й інженерного захисту об'єктів.

"Ми очікуємо від нового генерального директора підвищення операційної ефективності та впровадження технологічних рішень для відновлення об'єктів, пошкоджених унаслідок понад 260 атак з боку Росії", — зазначив голова наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій.

Для проведення конкурсу наглядова рада залучила міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry. Відбір проводився за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Сухецький з травня 2025 року виконував обов'язки генерального директора "Укргідроенерго", до того обіймав посаду заступника гендиректора з комерційної діяльності.

У зв'язку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", уряд запускає новий конкурс на відповідні посади.

