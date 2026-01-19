"Укргідроенерго" застрахувало відповідальність керівництва на випадок арешту

ПрАТ "Укргідроенерго" 31 грудня замовило ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" страхування відповідальності вищих посадових осіб – гендиректора, голови і членів наглядової ради за 2,38 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Річна страхова сума становить 126,03 млн грн, страховий тариф – 1,89% від страхової суми.

Якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми.

Витрати, пов'язані із заставою або запобіжними заходами, попереднім розслідуванням вимоги, обставинами чи пом'якшенням наслідків заподіяної шкоди, обмеженнями щодо прав на активи чи свободи, провадження екстрадиції – будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації, на необхідну психологічну допомогу та на штрафи і неустойки – 50 тис грн, на заміну автомобіля – 10 тис грн для кожного окремого страхового випадку. Ліміт на відшкодування невідкладних витрат – 10% від страхової суми для кожного окремого страхового випадку.

Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім "США/Канади, АР Крим, Донецької та Луганської областей та інших непідконтрольних Україні територій".

Закупівлю провели без торгів, бо раніше тендер відмінили через відсутність учасників.

Обов'язки гендиректора "Укргідроенерго" тимчасово виконує Богдан Сухецький. У грудні 2025 року почався відбір кандидатів на посаду гендиректора. Нині головою наглядової ради є незалежний член Валентин Гвоздій. Ще до неї входять Стівен Уолш, Наталія Микольська та Олег Терлецький як незалежні члени і Василь Шкураков та Віталій Кушніров від держави.

Єдиним акціонером київської "Страхової компанії "Колоннейд Україна" є компанія SCP Luxembourg SA RL із Люксембургу, а кінцевим бенефіціаром вказаний Ввівіан Прем Ватса з Канади. За даними аналітичної системи YouControl, переможець входить у корпоративну групу "Ферфакс Файненшл Холдинг". Це міжнародна страхова група, яка представлена на ринку України цією та іншими страховими компаніями: ПрАТ "СК "Універсальна", ТДВ "СК "АРКС Лайф", АТ "СК "АРКС", які включені НБУ до небанківської фінансової групи Fairfax. Ввівіан Прем Ватса – голова та виконавчий директор Fairfax Financial Holdings.

Нагадаємо:

АТ НАЕК "Енергоатом" 29 жовтня 2025 року за результатами тендеру замовило ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" страхування відповідальності голови та членів наглядової ради за 19,3 млн грн.