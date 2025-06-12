Прем'єр доручив розробити механізм компенсації різниці в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив двом міністерствам розробити бюджетну програму для компенсації різниці в тарифах на електроенергію, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

Такі задачі поставили Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів.

"Люди не повинні переплачувати через російський теракт, а надалі платити той самий тариф, що був до підриву ГЕС. Це стосується всіх областей, яких це торкнулося.", — зазначив Шмигаль під час регіональної урядової наради.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 31 травня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Тоді у міністр енергетики Герман Галущенко назвав підвищення тарифів "важким, але необхідним кроком", який потрібен для відновлення енергетичної інфраструктури України. І додав, що якби Росія її систематично не руйнувала, тарифи залишалися б незмінними.

Раніше повідомлялося, що унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн, повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба.

Також в "Укргідроенерго" повідомили, що готові в будь-який момент після закінчення війни почати працювати над відновленням зруйнованої греблі Каховської ГЕС, але не готові витрачати кошти на проєкти, які потім, можливо, не будуть реалізовані.

Виконувач обов’язків генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький запевнив, що є розуміння стосовно підготовчих робіт, зокрема, звідки будуть під’їжджати машини, де будуть знаходитись комунікації та де насипатись тимчасова дамба.