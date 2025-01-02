Захист зруйнованої Дніпровської ГЕС за 4,4 мільярда довірили маловідомій фірмі

Державне "Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень з ТОВ "БК "Адамант".

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на Prozorro.

Угоду уклали без проведення відкритих торгів, а інші дані про закупівлю приховали, з огляду на воєнний стан.

ТОВ "БК "Адамант" раніше входило до складу корпорації "Укрбуд", коли її контролював Максим Микитась. Нині ця фірма прописана на Закарпатті та належить мешканцю Ужгорода Роману Топазли.

До нинішнього підряду найбільшим окремим здобутком фірми на тендерах була реконструкція сміттєзвалища у селі Підгірці під Києвом вартістю 326 млн грн шість років тому.

Також фірма отримувала низку дрібніших будівельних підрядів на реконструкцію трамвайної лінії та протизсувні споруди в Києві, та будівництво мосту на Закарпатті. Але вони в системі "Прозорро" досі значаться як "активні", тобто незавершені.

Однак це не завадило "Укргідроенерго" віддати "Адаманту" мільярдний контракт без відкритих торгів та з закритим від публікації кошторисом.

З урахуванням цього підряду "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 19,83 млрд грн.

У більшості випадків договори укладалися без торгів, а підсумкові відомості ресурсів не оприлюднювалися.

До підряду "Адаманту" вартістю 4,36 млрд грн найбільшим замовленням "Укргідроенерго" по будівництву захисту від ударів РФ було замовлення на захист Дністровської ГАЕС вартістю 4,19 млрд грн.

Тоді підрядником обрали житомирське ПП "Елітбуд-1", яке за всю історію свого існування мала лише місцеві підряди на ремонт лікарень та шкіл, кожен з яких був в сотні разів меншого розміру, ніж захист ГЕС.

Нагадаємо:

Лондонський бізнесмен отримав державний контракт України на захист ДніпроГЕС від російських атак, одночасно співпрацюючи з російськими спецслужбами для відмивання грошей і обходу санкцій.