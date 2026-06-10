Над одним із головних енергохолдингів Росії нависла загроза дефолту

Російська енергетична компанія "Русгідро" попередила інвесторів про загрозу дефолту за своїми борговими зобов'язаннями, загальний розмір яких перевищує трильйон рублів (14 млрд дол).

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російське медіа "Интерфакс".

На "Русгідро" припадає близько 12% всього виробництва електроенергії в Росії. Вона на 62% належить державі, володіє 60 гідроелектростанціями та десятками ТЕС у 31 області країни.

До кінця 2027 року її чистий борг досягне 1,3 трлн рублів (18,2 млрд дол.), а вже у 2026 році його співвідношення до показника EBITDA досягне 6,2 – у стільки разів заборгованість компанії перевищить її прибуток до виплат відсотків, податків та амортизації.

Причинами такої ситуації "РусГідро" називає реалізацію масштабної інвестиційної програми, збитковість далекосхідних дочірніх компаній групи, а також тривалий період високої ключової ставки центрального банку.

Компанія зіткнулася зі складнощами ще у 2024 році. Через різке зростання відсоткових ставок компанії довелося віддати 10% виручки на виплати за боргом, а за підсумками року "РусГідро" отримала 61,2 млрд руб. (85,7 млн дол.) чистого збитку.

У 2025 році компанія повернулася до прибутку (117,9 млрд руб. або 1,65 млн дол.), а в січні-березні 2026-го заробила ще 37,2 млрд руб. (520 тис. дол). Водночас її борг злетів на 40% за квартал.

Щоб сплатити масштабні інвестиції в енергетику Далекого Сходу, які оцінюються в 1,05 трлн рублів (14,7 млрд дол.) у найближчі 5 років, уряд Росії ухвалив рішення рішення продовжити мараторій на виплати дивідендів компанією до 2029 року.

Після цього акції компанії впали на 10% і оновили історичний мінімум, пробивши дно кризи 2008 року – 34 російські копійки за штуку (0,47 цента).

Нагадаємо:

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.