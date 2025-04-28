"Укргідроенерго" готується до суду з РФ: замовило оцінку збитків від обстрілів

ПрАТ "Укргідроенерго" 22 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Консалтингова компанія "Острів" консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва на 8,28 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

За пів року компанія має провести комплексне будівельно-технічне, оціночно-будівельне, економічне, електротехнічне, товарознавче, транспортно-товарознавче дослідження, оцінку для визначення збитків у вартісному виразі, витрат, необхідних для відновлення майна, що зазнало руйнівного впливу внаслідок збройної агресії РФ, а також упущеної вигоди "Укргідроенерго", для подання позовів до судових інстанцій, зокрема міжнародних.

Йдеться про низку нерухомого і рухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва філій "Дніпровська ГЕ" (1,75 млн грн), "Каскад Київських ГЕС і ГАЕС" (1,47 млн грн), "Кременчуцька ГЕС" (2,03 млн грн) і "Середньодніпровська ГЕС" (3,03 млн грн).

Серед усього іншого замовлені послуги включають визначення розміру витрат з облаштування захисних споруд та протидронового/антидронового захисту об’єктів "Укргідроенерго".

ТОВ "Апрайсел ЮА" пропонувало на чверть нижчу ціну. Однак його відхилили, бо воно не надало забезпечення тендерної пропозиції.

Дорожчими конкурентами були ТОВ "Адвайзорі та ресьорч" і ТОВ "Ессет Експертайз".

Київською "Консалтинговою компанією "Острів" володіють її директор Сергій Петенко та Юлія Амфітеатрова з Києва. Компанія володіє сімферопольським ТОВ "Острів-Реєстр" з Олексієм Амфітеатровим з Києва.

Нагадаємо:

Державне "Укргідроенерго" уклало угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень з ТОВ "БК "Адамант".