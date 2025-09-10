Балкери з ріпаком в українських портах чекають на розблокування експорту

На тлі хаосу навколо імплементації закону щодо експорту сої та ріпаку відбулася координаційна нарада бізнесу та державних органів, за результатами якої стало зрозуміло, що швидких рішень поточних проблем не буде.

Про це пише Latifundist.com.

Замість напрацювання механізмів до вступу закону в дію, головним результатом зустрічі стала домовленість проводити інші зустрічі, повідомив керівник аналітичного відділу Barva Invest Павло Хаустов.

За його словами, серед основних претензій з боку бізнесу – відсутність будь-якої технічної підготовки системи впровадження нових вимог з боку ключових відомств (Митниця, Податкова, Мінфін).

Наразі під завантаження ріпаком в портах України очікує до 7 суден. Агрокомпанії активно працюють з юристами над напрацюванням пропозицій, проте більшість варіантів поки що залишаються неприйнятними, зазначив Хаустов.

Сьогодні Мінекономіки має представити робочий варіант розв'язання ситуації з експортом ріпаку, говориться у публікації.

Між тим, законодавство потребує доопрацювання для забезпечення його ефективного функціонування. Тимчасових процедур ручного регулювання перевірки/пропуску впроваджено не буде.

"Відповідно, всі варіанти з власноверіфікованими документами, гарантійними листами від виробника чи іншими неузгодженими з чинним законодавством способами не розглядаються", – зазначив Хаустов.

Аналітик додав, що мінімальним кроком могло б стати надання виробникам гарантій повернення сплаченого мита. Однак для цього необхідно визначити чіткі критерії верифікації виробника та походження продукції, що експортується.

"Фактично, це потребує повноцінного запуску механізмів Закону. При цьому оскільки це зачіпає питання бюджету, то одразу зазначались строки повернення мита не раніше 2026 року", — підсумував він.

Читайте також:

Соєво-ріпакове мито: як бійка Гончаренка та Гетманцева не врятувала аграріїв від мільярдних збитків

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Також повідомлялося, що вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Повідомлялося, що жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження.

В акваторії морського порту Чорноморськ тимчасово обмежили на рух суден через підвищену небезпеку внаслідок воєнних дій Росії. Адміністрація порту закликала морських агентів та компанії завчасно інформувати Координаційний центр про вихід суден із порту та підтверджувати відсутність претензій щодо можливих обмежень.