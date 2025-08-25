Українці бачать корупцію в процесах відбудови – дослідження

Корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою вважають 65% опитаних дослідницькою агенцією Info Sapiens українців.

Про це повідомляє ГО Transparency International Ukraine, на замовлення якої було проведене соціологічное дослідження.

"Найбільш вразливими до корупції етапами дві третини опитаних вважають розподіл міжнародних та бюджетних коштів (65%), контроль та звітність за використання ресурсів (63%) та проведення тендерів (61%)", – говориться у повідомленні.

"Як і в березні 2023 року, більшість українців тяжіє до рішень, які обіцяють максимально швидкий ефект і фокусуються на відбудові уже зараз", – зазначає ransparency International Ukraine.

Позитивним сигналом у громадській організації вважають відносне зниження побоювань та занепокоєнь щодо відбудови — по всіх позиціях спад на 7-17%.

Найпоширеніші побоювання українців щодо відбудови – відсутність належного контролю (62%), можливе повернення корупційних схем (61%) та відсутність гарантій безпеки та відновлення бойових дій (56%), говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

Для більшості об’єктів (64%) роботи розпочалися або набрали темпу лише наприкінці минулого року.

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

Раніше НАЗК повідомило, що публічні службовці щороку декларують грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн. Під час проведення повних перевірок декларацій НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків.