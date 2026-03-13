Один з найбільших забудовників столиці відновив будівництво житла

Столична холдингова компанія "Київміськбуд" відновила будівництво житла.

Про це повідомила її пресслужба.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" розпочав будівельні роботи на майданчиках компанії: "Поділ Град" (вул. Дегтярна), "Гвардійський" (вул. Алмазова, 18/7), "Райдужний" (вул. Кібальчича, 2) та Freedom (Броварський пр-т).

Компанія також відновлює роботи на об'єктах з високим ступенем готовності та проєктах, що мають критичне соціальне значення (частка житла для військовослужбовців та працівників системи МВС): "Оберіг-2" (вул. Бориспільська, 30А-40), Twin House (вул. Крайня, 1) та "Урлівський-1" (вул. Причальна, 11).

Одночасно визначальним є виконання технічних умов із забезпечення інженерними мережами обʼєктів з високим ступенем готовності: ЖК Mirax (вул. Глибочицька, 43) та "Медовий" (вул. Радченка, 27).

Нагадаємо:

Новим головою наглядової ради ПрАТ "ХК" Київміськбуд" став виконувач обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн.