Генпідрядника будівництва мостів змусили сплатити державі 109 мільйонів гривень

Суд зобов'язав генпідрядника будівництва мостів у Запоріжжі сплатити понад 109 мільйонів інфляційних втрат та 3% річних за порушення умов договору.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про один із найбільших інфраструктурних проєктів країни - будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро, яка має з'єднати правий і лівий береги Запоріжжя", – уточнили у прокуратурі.

Проєкт передбачає спорудження дороги довжиною 9,1 км, до складу якої входять два мости завдовжки 660 та 340 метрів, що проходять через обидва рукави Дніпра та острів Хортиця.

У 2020 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала договір із підрядником, а наприкінці 2021 року йому було перераховано 410 млн грн авансу з державного бюджету для виконання робіт.

Однак підприємство не використало кошти у визначений договором строк і вчасно їх не повернуло, зазначає Офіс генерального прокурора.

У зв'язку з цим Запорізька обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути інфляційні втрати та 3% річних - 109 млн грн. Господарський суд задовольнив позов у повному обсязі.

