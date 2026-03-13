У Чернівцях будують ще один торговельний центр

У Чернівцях будують торгово-розважальний центр, відкриття заплановано на IIІ квартал 2028 року.

Про це пише Zaxid.net.

Торгово-розважальний центр з'явиться на околиці міста. Він матиме чотири рівні, а загальна площа комплексу становитиме 16 150 м2. Будівництво вже розпочалося, відкриття ТРЦ заплановано на IIІ квартал 2028 року.

Основними орендарями в ТРЦ стануть супермаркет "Сільпо" та дитячий розважальний центр "Країна мрій", повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor.

Площа магазинів та орендованих приміщень складатиме 11 600 м2. Також в ТРЦ розмістять магазини одягу та взуття, товарів для дому, побутової техніки, сервісних операторів, ювелірних прикрас, книг та канцелярії.

Торгово-розважальний центр зможе приймати близько 10 тис. відвідувачів на день в будні та 13 тис. відвідувачів у вихідні.

На майданчику розпочались підготовчі процеси, до кінця цього року будівельники планують завершити основні роботи з побудови каркаса та монолітних конструкцій.

На даху ТРЦ встановлять сонячні панелі для автономного енергоживлення, опалення буде від власної газової котельні.

На території облаштують парковку на 240 автомобілів. На випадок повітряних тривог в ТРЦ передбачене укриття, розраховане на 1500 осіб.

Станом на кінець 2025 року пошкоджень або руйнувань зазнали 37 торгових центрів, із яких 23 – у перші місяці війни. Це близько 10% усіх ТЦ України.

У найближчі роки будівництво торговельно-розважальних центрів буде зосереджено на невеличких об'єктах здебільшого на західній Україні. Повідомлялося, що у 2025 році в різних регіонах України відкриються щонайменше п'ять нових торгових центрів, а на 2026-2027 роки планується запуск ще семи.

Торговельно-розважальний центр "Подоляни" у Тернополі анонсував відкриття другої черги комплексу з протирадіаційним укриттям площею 3000 квадратних метрів.