Украина за полугодие увеличила доходы от экспорта скота за полугодие
По итогам первого полугодия текущего года Украина значительно нарастила выручку от экспорта живого крупного рогатого скота.
Об этом пишет издание AgroTimes.По данным Государственной таможенной службы, в денежном эквиваленте экспорт живого КРС в течение I полугодия вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, - до $21,5 млн.
В январе-июне 2025 года Украина экспортировала 9,7 тыс. тонн живого крупного рогатого скота, что на 90,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валютная выручка от продажи КРС за границу увеличилась в 2,4 раза. Такая динамика свидетельствует о существенном росте спроса на украинский живой скот на международном рынке", - пишет другое издание, Agroweek.com.
"Успехи украинских экспортеров в этом сегменте объясняются расширением географии поставок и стабильным спросом со стороны стран Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. Согласно данным отраслевых аналитиков, основными импортерами остаются Турция, Ливан, Азербайджан и Узбекистан", - сообщает сайт.
Показатели экспорта существенно выросли благодаря увеличению объемов отправки как племенного, так и мясного скота. Кроме того, улучшение логистики и заключение новых контрактов с зарубежными партнерами положительно повлияли на динамику экспорта.
"Валовой экспорт в денежном выражении вырос благодаря стабильному производству и высокому качеству украинского КРС, что соответствует требованиям международных стандартов. Эксперты отмечают, что в условиях конкуренции на мировом рынке Украине удалось укрепить свои позиции благодаря модернизации ферм и повышению ветеринарного контроля", - говорится в сообщении.
В то же время отрасль животноводства сталкивается с рядом вызовов, в частности изменениями цен на корма, затратами на логистику и необходимостью адаптации к требованиям импортеров. Однако положительная динамика экспорта свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего развития этого направления и привлечения новых партнеров, пишет Agroweek.com.
Напомним:
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области построят комбикормовый завод мощностью 50 тонн в час.Контракт на строительство подписали компания Bühler Украина и корпорация "Агропродсервис". Завод будет одним из самых технологичных производств в Украине, специально разработанным для нужд свиноводства.
Также сообщается, что "Украинская молочная компания" (Киевская область) экс-секретаря СНБО Виталия Гайдука планирует построить комбикормовый завод, новую очередь молочной фермы до 4000 коров и биогазовую установку на 5000 кубометров газа.
Ранее тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль сообщил, что молочное производство в Украине не останавливается, а смещается с востока в центральные и западные области. Сейчас строится или модернизируется 125 молочных ферм.
Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия распределило между экспортерами квоты на мясо птицы и субпродуктов для экспорта в страны Европейского Союза.