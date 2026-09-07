Уряд продовжив строки розрахунків для експортерів

Уряд розширив перелік товарів, за операціями з експорту та імпорту яких можна продовжити граничні строки розрахунків, установлені Нацбанком.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Кабінет міністрів України розширив перелік товарів, за операціями з експорту та імпорту яких Мінекономіки за зверненнями резидентів може видавати висновки щодо продовження граничних строків розрахунків, установлених Національним банком, – максимум на 180 днів", – говориться у повідомленні.

До розширеного переліку включено, зокрема, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, соєва, соняшникову, ріпакову або гірчичну олії, а також макуху.

Рішення спрямоване на підтримку українських аграрних експортерів в умовах воєнного стану, збереження експортного потенціалу та мінімізацію ризиків порушення валютного законодавства через ускладнення міжнародної логістики, пояснили у міністерстві.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що через російські атаки на портову інфраструктуру значну частину вантажопотоків довелося переорієнтовувати на альтернативні маршрути.

"Це збільшує тривалість доставки та може призводити до затримок у розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами. Ми маємо враховувати ці об'єктивні обставини та не створювати додаткових ризиків для українських експортерів", – каже він.

Через блокаду росією морських портів у серпні Україна змогла експортувати лише 33% агропродукції від загальної потреби. Для збереження поставок українські компанії були змушені переорієнтовувати вантажі на дунайські порти, залізничні та автомобільні маршрути через західний кордон.

"Однак альтернативні маршрути мають обмежену пропускну спроможність, а додаткові перевантаження та логістичні операції збільшують строки доставки", – наголосив Тарас Висоцький.

За оцінками, логістичні часові витрати зросли на 40-50%, що безпосередньо впливає на строки виконання зовнішньоекономічних контрактів і повернення валютної виручки.

Урядове рішення дозволить врахувати об'єктивне збільшення строків експортної логістики в умовах воєнних ризиків та зменшити ризик застосування фінансових санкцій до українських експортерів у випадках, коли затримка надходження валютної виручки спричинена обставинами, що не залежать від них.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, за яким із 2028 року компанії зможуть враховувати надмірні витрати на кредити та інші запозичення під час розрахунку податку на прибуток у межах 30% EBITDA.