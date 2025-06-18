Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці та субпродуктів до ЄС

Міністерство аграрної політики та продовольства розподілило між експортерами квоти на м'ясо птиці та субпродуктів для експорту до країн Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Розподіл квот здійснено пропорційно фактичним обсягам постачання зазначеної продукції до країн ЄС за січень–квітень 2025 року.

Зокрема, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали:

- ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 11 540,56 тонн (кури частинами), 3 508,68 тонн (не розрізані на частини);

- ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 7 321,58 / 2 225,98 тонн;

- ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 2 046,27 / 622,13 тонн;

- ТОВ "АГРО-ОВЕН" – 422,63 / 128,49 тонн;

- ТОВ "ВВК ГРУП" – 98,40 / 29,92 тонн;

- ФГ "Улар" – 286,35 / 87,06 тонн;

- ТОВ "АГРОЛЬ" – 101,85 / 30,96 тонн;

- ТОВ "РІВЕРСАЙД ГРУП" – 88,07 / 26,78 тонн;

- ТОВ "УПГ – Інвест" – 822,29 тонн (індики).

На період з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року квоти розподілено наступним чином:

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 8 655,42 / 2 631,51 тонн;

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 5 491,19 / 1 669,49 тонн;

ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 1 534,70 / 466,60 тонн;

ТОВ "АГРО-ОВЕН" – 316,98 / 96,37 тонн;

ТОВ "ВВК ГРУП" – 73,80 / 22,44 тонн;

ФГ "Улар" – 214,76 / 65,29 тонн;

ТОВ "АГРОЛЬ" – 76,39 / 23,22 тонн;

ТОВ "РІВЕРСАЙД ГРУП" – 66,05 / 20,08 тонн;

ТОВ "УПГ – Інвест" – 616,71 тонн (індики).

Зазначається, що резервний обсяг квоти у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до ЄС у січні–квітні 2025 року:

612 тонн – у період до 30 вересня 2025 року,

459 тонн – у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо:

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