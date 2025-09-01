Україна за півріччя імпортувала значно більше енергоресурсів, ніж експортувала

За перше півріччя 2025 року Україна імпортувала енергоресурсів на суму $4,86 млрд, тоді як доходи від експорту склали лише $0,12 млрд.

Такі підрахунки опублікував аналітичний центр Dixi Group.

"Порівняно з аналогічним періодом 2024 року витрати на імпорт зросли на 14,4%, а доходи від експорту – на 20,6%. Попри зростання доходів, країна залишається енергодефіцитною, оскільки витрати на імпорт у 40 разів перевищують експортні надходження", – говориться у публікації.

"Для порівняння, у довоєнному 2021 році на кожен долар експорту енергоресурсів припадало $19 імпорту, а сальдо торгівлі у річному вимірі становило -$14,15 млрд. У першому півріччі 2025 року розрив збільшився: на кожен долар експорту припадає вже $40 імпорту, а сальдо торгівлі склало -$4,74 млрд", – повідомляє аналітичний центр.

"У 2024 році атаки на об’єкти генерації та ключові вузли передачі змушували нарощувати імпорт електроенергії. У 2025 році попит на імпорт знизився, проте ціни залишалися високими через обмежені внутрішні резерви та європейську кон’юнктуру", – зазначає аналітичний центр.

"Одночасно удари по газовій інфраструктурі спричинили різке падіння власного видобутку у 2025 році, що змусило активніше відбирати газ із підземних сховищ, а щоб уникнути відключень – терміново збільшити імпорт", – говориться у публікації.

"Додатково уряд продовжує обмежувати експорт: зберігається нульова квота на природний газ українського походження, а також встановлені ліміти на продаж коксівного вугілля (1,3 млн тонн) та мазуту (0,4 млн тонн)", – зауважують аналітики.

Нагадаємо:

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Раніше повідомлялося, що наступного року уряд планує розпочати проєкт з добудови енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій атомній електростанції.

28 липня 2025 року Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Раніше повідомлялося, що група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу

Раніше повідомлялося, що "Оператор ГТС України" та Gaz-System домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.