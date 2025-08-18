Два енергоблоки Хмельницької АЕС планують почати добудовувати вже наступного року

Наступного року уряд планує розпочати проєкт з добудови енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це йдеться у програмі Кабінету міністрів.

Згідно з програмою, до 31 жовтня 2025 року Кабмін має оновити техніко-економічне обґрунтування проєкту, а до кінця 2025 року – подати до Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків.

До 31 жовтня 2025 р. Кабінетом Міністрів України внесе "зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Будівництво енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС", – говориться у програмі.

До 30 листопада цього року – вносяться зміни до Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р.№ 1270.

На 2026 рік також заплановано розпочати будівництво установки з виробництва тепловидільних збірок для ядерних реакторів. Відповідне розпорядження уряд має намір ухвалити до кінця грудня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.

Як повідомлялося, "Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 із реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в перспективі проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".