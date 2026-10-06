Україна вдвічі збільшила експорт ріпакової олії до ЄС

Україна у перші 13 тижнів 2026/27 маркетингово року скоротила експорт ріпаку до ЄС на 44%, водночас поставки ріпакової олії зросли у 2,2 раза, а шроту — на 87%.

Про це пише Latifundist.com.

З 1 липня по 27 вересня Україна поставила до Євросоюзу 336,05 тис. т ріпаку проти 599,9 тис. т за аналогічний період минулого сезону.

За даними "АПК-Інформ", частка України у загальному імпорті ріпаку до ЄС скоротилася з 59,21% до 38,56%. Попри це, Україна залишається найбільшим постачальником культури на європейський ринок.

Австралія за цей період збільшила експорт ріпаку до ЄС на 35,2% — до 185,12 тис. т, забезпечивши 21,24% поставок. Канада відвантажила 121,7 тис. т ріпаку, або 13,96% загального імпорту, тоді як роком раніше її поставки становили менш як 0,1 т.

Як свідчать дані Європейської комісії, загалом ЄС за перші 13 тижнів сезону імпортував 871,54 тис. т ріпаку, що на 14% менше порівняно з 1,01 млн т роком раніше.

Водночас імпорт ріпакової олії до Євросоюзу зріс на 74,1% — до 128,04 тис. т проти 73,56 тис. т у 2025/26 МР.

Україна збільшила поставки ріпакової олії до ЄС у 2,2 раза — з 44,58 тис. т до 96,82 тис. т. Її частка в європейському імпорті цієї продукції зросла з 60,6% до 75,61%.

"Схожа динаміка спостерігається в експорті ріпакового шроту з України. Його поставки до ЄС збільшилися на 87,1% — до 63,65 тис. т. Частка України зросла з 18,84% до 68,63%", – говориться у повідомленні.

При цьому загальний імпорт ріпакового шроту до Євросоюзу скоротився майже вдвічі — на 48,7%, до 92,75 тис. т проти 180,64 тис. т торік.

Нагадаємо:

За 15 днів вересня Україна експортувала 131 тисячу тонн олії – близько 62% від обсягу, який міг би бути експортований за звичайних логістичних умов.

Раніше повідомлялося, що Індія у серпні може імпортувати рекордні 620 тис. тонн соєвої олії на тлі конкурентних цін і перебоїв із постачанням соняшникової олії з Росії та України. Прогнозований обсяг на 46% перевищує середньомісячний імпорт соєвої олії від початку поточного маркетингового року.

Росія за підсумками 2025/26 маркетингового року стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії, випередивши Україну і може у новому сезоні втримати цю позицію.

Раніше повідомлялося, що російську соняшникову олію, яка раніше конкурувала на світовому ринку нижчою ціною, вперше за тривалий час продають дорожче за українську внаслідок перебоїв з морською логістикою.