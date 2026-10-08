Виклики для української металургії на "Експортному форумі" від ЕП

21 жовтня в Києві відбудеться четвертий Експортний форум від "Економічної правди". Фокусна тема цьогорічної події – "Вижити попри все". На заході обговорюватимемо ускладнену логістику внаслідок війни, торговельні обмеження ЄС, доступ до фінансування для бізнесу та страхування воєнних ризиків.

Одним з фокусів події стане дискусія "Потрійний виклик для металургів", яку модеруватиме шеф-редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко. Розмову побудуємо довкола шляхів вирішення викликів для металургів через російські удари по підприємствах.

Представники ЄС, українського уряду та торговельним представником України Тарасом Качкою, народною депутаткою Роксоланою Підласою та керівником офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександром Водовозом обговорять вплив впровадження механізму CBAM та обмеження безмитних квот на металургійну галузь.

Учасники сформулюють свої позиції щодо того, чи є сенс боротися за пом'якшення експортних правил для українських металургів в умовах фактично зупинених виробничих потужностей.

Подія відбуватиметься в укритті, враховуючи вимоги безпеки. Деталі про захід і квитки – за посиланням.

Генеральними партнерами форуму стали компанії "Генерал Черешня" та VYRIY та Ukrspecsystems LLC.

Також захід підтримали Avesterra Group, ​​технологічно-оборонна компанія SkyFall, Банк Кредит Дніпро, AZNAURI, Carlsberg Ukraine, Gemini та Трускавецька. Інформаційні партнери Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України.