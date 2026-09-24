Індія знижує мито на олію: чи скористаються цим українські експортери

Індія знижує імпортне мито на соняшникову олію на 10%, проте це більше "на руку" росіянам, які можуть відвантажувати її великими танкерами, у той час, як можливості українських експортерів наразі обмежені.

Про це пише Latifundist.com.

За його словами, імпортне мито на сиру пальмову та соєву олії знижується на 5%, тоді як на соняшникову — на 10%.

Очікується, що нові умови сприятимуть росту спотового попиту на рослинні олії. Після першої реакції на зміну мит ціни на внутрішньому ринку Індії вже знизилися на 5–7,5%.

Водночас портові термінали країни наразі переповнені олією. Очікується, що святковий попит та ротація вантажів допоможуть розвантажити судна, які очікують у портах, розповів виданню співзасновник та партнер Sunstone Brokers Сергій Репецький.

За його оцінкою, зниження мита найбільше сприятиме постачанню соняшникової олії. Потенційний вплив зміни мита на вартість соняшникової олії він оцінює приблизно у 130–140$/т.

Проте ринку ще належить оцінити обсяги соняшникової олії, які вже пройшли митне оформлення в Індії, але залишаються нереалізованими, а також цінові очікування імпортерів, вантажовідправників та експортерів.

Серед країн-експортерів найбільші переваги від зміни мит отримають Аргентина та Росія, які мають можливість відвантажувати соняшникову олію до Індії великими танкерами.

"На початку сезону частка українського імпорту суттєво знизилась через неможливість вантажити великі судна", — зазначив Репецький.

"Але оператори контейнерів мають шанс отримати частку від цього росту. Частка експорту в контейнерах з України оцінюється в 15–20 тис. т та залежить у першу чергу від наявності вільних контейнерів", – додав він.

Нагадаємо:

За 15 днів вересня Україна експортувала 131 тисячу тонн олії – близько 62% від обсягу, який міг би бути експортований за звичайних логістичних умов.

Раніше повідомлялося, що Індія у серпні може імпортувати рекордні 620 тис. тонн соєвої олії на тлі конкурентних цін і перебоїв із постачанням соняшникової олії з Росії та України. Прогнозований обсяг на 46% перевищує середньомісячний імпорт соєвої олії від початку поточного маркетингового року.

Росія за підсумками 2025/26 маркетингового року стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії, випередивши Україну і може у новому сезоні втримати цю позицію.

Раніше повідомлялося, що російську соняшникову олію, яка раніше конкурувала на світовому ринку нижчою ціною, вперше за тривалий час продають дорожче за українську внаслідок перебоїв з морською логістикою.