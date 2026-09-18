Через логістичні проблеми Україна експортує на 40% менше олії – Висоцький

За 15 днів вересня Україна експортувала 131 тисячу тонн олії – близько 62% від обсягу, який міг би бути експортований за звичайних логістичних умов.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"За 15 днів вересня експортовано 131 тис. тонн олії, що становить близько 62% від обсягу, який міг би бути експортований за звичайних логістичних умов – 212 тис. тонн", – зазначив він.

Зокрема, близько 60 тис. тонн олії було відправлено Дунайськими портами, 50 тис. тонн – залізницею та 20 тис. тонн – автомобільним транспортом.

"Таким чином, попри суттєві логістичні обмеження, експорт продовжується за всіма доступними напрямами", – наголосив він.

Експорт соняшникової олії триває всіма доступними логістичними шляхами. Хоча в серпні та вересні обсяги експорту зменшилися через обмеження логістики морськими портами.

Нагадаємо:

Росія за підсумками 2025/26 маркетингового року стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії, випередивши Україну і може у новому сезоні втримати цю позицію.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські загарбники двічі 10 вересня атакували підприємство харчової промисловості У Дніпрі. Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що під російський удар потрапило підприємство корпорації Bunge.

Раніше повідомлялося, що російську соняшникову олію, яка раніше конкурувала на світовому ринку нижчою ціною, вперше за тривалий час продають дорожче за українську внаслідок перебоїв з морською логістикою.