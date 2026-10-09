Ремонт румунської залізниці поки стримує агроекспорт України

Перевезення українських вантажів територією Румунії наразі обмежує ремонт на двох ділянках залізниці, але після завершення проєктів пропускна спроможність має зрости.

Про це пише Latifundist.com.

Йдеться, зокрема, про обмеження обсягів перевезень аграрних вантажів, які прямують до порту Констанца.

Як розповів заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, на дільниці Сучава — Дорнешти триває електрифікація, яку планують завершити до кінця листопада.

Роботи проводять щодня з 8:00 до 19:00, через що передача вантажів відбувається неритмічно.

За словами Ткачова, після електрифікації на цій дільниці можна буде збільшити вагові норми поїздів і швидкість перевезень у напрямку Констанци.

"На сьогодні ці ремонти, ці інфраструктурні проєкти нам заважають збільшувати перевезення, але в майбутньому вони дуже підсилять перевезення вантажів до Констанци", — зазначив він.

Ще один проєкт реалізують на станції Меджидія, де триває реконструкція. Очікується, що після її завершення станція зможе майже у 1,5 раза збільшити обробку вантажів і підведення вагонів до терміналів Констанци.

Нагадаємо:

Раніше у Мінвідновлення повідомляли, що Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури, щоб збільшити обсяги перевезень до порту Констанца з нинішніх шести до 10 пар поїздів на добу.

У серпні повідомлялося, що поїзди з українськими вантажами, які йдеть до румунського порту Констанца, простоюють у дорозі, при цьому українське зерно перевантажують у порту за залишковим принципом.

Раніше повідомлялося, що на Суліні і в Тулчі змінили окремі процедури оформлення суден у напрямках вгору та вниз по Дунаю.

До того повідомлялося, що біля Сулінського каналу в територіальних водах Румунії скупчилося близько 50–60 суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї, частина флоту перебуває в черзі вже понад тиждень.

23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.