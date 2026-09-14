Україна вперше за багато сезонів поступилася Росії лідерством в експорті олії

Росія за підсумками 2025/26 маркетингового року стала найбільшим світовим експортером соняшникової олії, випередивши Україну і може у новому сезоні втримати цю позицію.

Про це з посиланням на дані вересневого звіту USDA пише сайт Latifundist.com.

За даними USDA, Україна утримувала позицію найбільшого світового експортера соняшникової олії протягом 20 сезонів поспіль — з 2005/06 до 2024/25 МР.

У 2004/05 МР лідером була Аргентина, яка експортувала 1,176 млн т олії проти 642 тис. т з України.

Вже у 2005/06 МР Україна вийшла на перше місце з експортом 1,514 млн т і відтоді зберігала світове лідерство.

Між тим, за підсумками 2025/26 МР Росія випередила Україну, перервавши її 20-річне лідерство.

За оновленою оцінкою USDA, у 2025/26 МР Росія експортувала 4,2 млн т соняшникової олії, тоді як Україна — 4,036 млн т. Для порівняння, у 2024/25 МР Україна експортувала 4,744 млн т олії проти 4,2 млн т у Росії.

У 2026/27 МР USDA прогнозує подальше зростання експорту з обох країн. Для Росії оцінка становить 5,1 млн т, для України — 5 млн т.

"Порівняно із серпневим прогнозом оцінку російського експорту підвищили на 100 тис. т — з 5 млн т до 5,1 млн т. Для України прогноз також збільшили на 50 тис. т — з 4,95 млн т до 5 млн т", – звертає увагу галузеве видання.

Виробництво соняшникової олії в Росії у 2025/26 МР USDA оцінило у 6,897 млн т, в Україні — у 4,515 млн т. У новому сезоні виробництво російської олії прогнозується на рівні 7,806 млн т, української — 5,418 млн т.

При цьому порівняно із серпнем USDA підвищило прогноз виробництва соняшникової олії в Росії на 83 тис. т — із 7,723 млн т. Для України прогноз не змінився.

Вереснева оцінка врожаю соняшнику в Росії на 300 тис. т перевищує серпневий прогноз у 20,7 млн т. Для України прогноз залишили без змін — 13 млн т.

Нагадаємо:

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські загарбники двічі 10 вересня атакували підприємство харчової промисловості У Дніпрі. Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що під російський удар потрапило підприємство корпорації Bunge.

Раніше повідомлялося, що російську соняшникову олію, яка раніше конкурувала на світовому ринку нижчою ціною, вперше за тривалий час продають дорожче за українську внаслідок перебоїв з морською логістикою.