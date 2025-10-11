Україна та Японія скоординували санкції проти росіян

Україна та Японія синхронізували санкції проти Російської Федерації. У списку – керівники й компанії, які працюють на російську воєнну машину, постачають зброю тощо.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", – написав Зеленський.

Він зазначив, що фактично санкції проти Росії за цю війну "вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості". І Росія відчуває наслідки санкцій світу.

"Ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", – наголосив Зеленський.

За його словами, тільки від червня цього року Україна ухвалила вісім санкційних пакетів і синхронізувала санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", -- повідомив Зеленський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Японія надасть кредит на суму понад 3 мільярди доларів в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з так званим "тіньовим флотом" Росії.