Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна та Японія скоординували санкції проти росіян

Андрій Муравський — 11 жовтня, 17:55
Україна та Японія скоординували санкції проти росіян
Getty Images

Україна та Японія синхронізували санкції проти Російської Федерації. У списку – керівники й компанії, які працюють на російську воєнну машину, постачають зброю тощо.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", – написав Зеленський.

Він зазначив, що фактично санкції проти Росії за цю війну "вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості". І Росія відчуває наслідки санкцій світу.

"Ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", – наголосив Зеленський.

За його словами, тільки від червня цього року Україна ухвалила вісім санкційних пакетів і синхронізувала санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", -- повідомив Зеленський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Японія надасть кредит на суму понад 3 мільярди доларів в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з так званим "тіньовим флотом" Росії.

санкції Росія

Росія

Україна та Японія скоординували санкції проти росіян
Росія вирішила покарати концерн Renault за допомогу Україні
Найбільший російський виробник танків скорочує робочий тиждень для частини робітників

Останні новини