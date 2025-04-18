Україна отримає від Японії 3 мільярди доларів кредитних коштів

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США.

Повідомляється, що кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 млрд доларів США.

Нагадаємо:

У рамках ініціативи ERA, Україна отримала від ЄС 5 млрд євро. Очікується, що решта коштів від ЄС Україні надходитиме частинами до кінця 2025 року.