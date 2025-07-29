Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання реакторів для Хмельницької АЕС

Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це в ефірі "Національного телемарафону" повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"На найближчий час в мене запланована зустріч з болгарським міністром, ми будемо обговорювати подальші двосторонні відносини щодо цих блоків", – розповіла вона.

Гринчук переконана, що Хмельницьку атомну станцію необхідно добудувати.

"Ми не можемо покрити всі наші потреби за рахунок відновлювальної енергетики. Ми будемо нарощувати відновлювальну енергетику, це один з важливих елементів. І ми продовжимо дискутувати щодо атомних блоків, пояснювати суспільству, для чого це потрібно, які можуть бути ризики і альтернативи", – зазначила міністерка.

"З якими блоками ми будемо це робити – це процес переговорів та дискусій", – додала вона.

"Добудова нових атомних потужностей – це достатньо тривалий процес. Якщо говорити про будівництво нового блоку, це може тривати 5-7 років. Установка – ще певний період часу – 3-5 років. Тобто, побудувати атомний об’єкт х нуля – це тривалий період часу", – зауважила Гринчук.

"Якщо говорити, що це російська технологія, то у нас більшість блоків, які працюють в Україні – це радянські блоки. Це радянські технології", – сказала міністерка.

У той же час, нові технології дозволяють збалансувати систему, що зробило б Україну більш гнучкою, зазначила Гринчук.

"Вони не просто виготовляють енергію, а мають 25% балансуючих потужностей. Це дозволило би нам бути більш гнучкими. Бо зараз для балансування системи ми використовуємо в основному теплову і гідрогенерацію", – пояснила вона.

"Ми і аудит проведемо, і продовжимо переговори з болгарами, і будемо розглядати інші технології та варіанти. У нас є домомвленості з Westinghouse. Енергетика – це той сектор, у якому зацікавлена американська сторона. США зацікавлена у співпраці у атомній енергетиці, і ми будемо це робити", – додала міністерка.

"Ми маємо величезний досвід саме у атомній енергетиці і повинні її розвивати. Франція дуже зацікавлена у роботі з нами, наші спеціалісти у атомній галузі – одні з найкращих у світі", – сказала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України не отримало офіційну позицію уряду Болгарії щодо питання про продаж корпусів двох реакторів ВВЕР-1000, які мали бути змонтовані на енергоблоках ХАЕС-3,4. Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків ХАЕС, відповідно до рішення Верховної Ради.

Раніше 15 квітня, віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано.

Також повідомлялося, що Болгарська сторона запропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.