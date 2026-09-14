Херсонці залишилися без світла: яка причина

Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений.

Про це у телеграм-каналі повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Наразі немає інформації, яка саме аварія призвела до знеструмлення.

Фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Херсонська МВА просить поставитися до ситуації з розумінням.

Військова адміністрація нагадує, що в місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.

Раніше перший заступник начальника Херсонської МВА Михайло Линецький розповів, що у Херсоні через постійні атаки російських військових ситуація зі світлом погіршилась через регулярні удари по магістральних підстанціях, при чрму ворог цілеспрямовано атакує аварійні бригади.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Раніше 8 вересня у Миколаєві та в Херсонській громаді повністю зникло електропостачання, у на лінії працювали тролейбуси з автономним ходом у 20 км.