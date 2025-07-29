Украина продолжит переговоры с Болгарией по приобретению реакторов для Хмельницкой АЭС

Украина продолжит переговоры с Болгарией о приобретении двух реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом в эфире "Национального телемарафона" сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"На ближайшее время у меня запланирована встреча с болгарским министром, мы будем обсуждать дальнейшие двусторонние отношения по этим блокам", - рассказала она.

Гринчук убеждена, что Хмельницкую атомную станцию необходимо достроить.

"Мы не можем покрыть все наши потребности за счет возобновляемой энергетики. Мы будем наращивать возобновляемую энергетику, это один из важных элементов. И мы продолжим дискутировать относительно атомных блоков, объяснять обществу, для чего это нужно, какие могут быть риски и альтернативы", - отметила министр.

"С какими блоками мы будем это делать - это процесс переговоров и дискуссий", - добавила она.

"Достройка новых атомных мощностей - это достаточно длительный процесс. Если говорить о строительстве нового блока, это может длиться 5-7 лет. Установка - еще определенный период времени - 3-5 лет. То есть, построить атомный объект с нуля - это длительный период времени", - отметила Гринчук.

"Если говорить, что это российская технология, то у нас большинство блоков, которые работают в Украине - это советские блоки. Это советские технологии", - сказала министр.

В то же время, новые технологии позволяют сбалансировать систему, что сделало бы Украину более гибкой, отметила Гринчук.

"Они не просто производят энергию, а имеют 25% балансирующих мощностей. Это позволило бы нам быть более гибкими. Потому что сейчас для балансировки системы мы используем в основном тепловую и гидрогенерацию", - пояснила она.

"Мы и аудит проведем, и продолжим переговоры с болгарами, и будем рассматривать другие технологии и варианты. У нас есть домомвлености с Westinghouse. Энергетика - это тот сектор, в котором заинтересована американская сторона. США заинтересованы в сотрудничестве в атомной энергетике, и мы будем это делать", - добавила министр.

"Мы имеем огромный опыт именно в атомной энергетике и должны ее развивать. Франция очень заинтересована в работе с нами, наши специалисты в атомной отрасли - одни из лучших в мире", - сказала она.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины не получило официальную позицию правительства Болгарии по вопросу о продаже корпусов двух реакторов ВВЭР-1000, которые должны были быть смонтированы на энергоблоках ХАЭС-3,4. Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков ХАЭС, в соответствии с решением Верховной Рады.

Ранее 15 апреля, вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил журналистам, что корпуса двух реакторов ВВЭР-1000, которые предварительно планировались для болгарской АЭС "Белене" и по которым велись переговоры с Украиной, не будут ей проданы.

Также сообщалось, что Болгарская сторона предложила пересмотреть цену поставки реакторов для энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности во время завершения строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.