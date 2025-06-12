Україна послабила перевірки походження морських партій пального – експерт

Заходи, які Рада національної безпеки та оборони у 2023-2024 роках запровадила для боротьби з можливими постачаннями в Україну російського пального, почали слабшати.

Про це написав у Facebook директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Йдеться про глибокий контроль торговельних і транспортних документів на партії пального, що імпортуються в Україну, на предмет визначення первинних терміналів відправки. Раніше було затверджено перелік портів у Чорному й Середземному морях, які отримують значні обсяги ДП з рф і мають можливість переспрямовувати ресурси російського походження в Україну у чистому чи змішаному вигляді.

Перевірки партій палива, які мають визначати первинні термінали відправки, за даними Куюна, стали значно швидшими.

"У 2023-2024 роках РНБО ввела санкції щодо турецьких, грузинських, болгарських та деяких інших портів Чорного і Середземноморських портів. Критерій і логіка абсолютно зрозумілі: якщо ці порти приймали російське пальне, вантажі, що надходять з цим портів в Україну, мають бути посилено перевірені. По факту це двотижнева перевірка документів і якості пального. Формальність, але такий простій на паливному несумісний із економікою", – пише він.

За словами Куюна, протягом минулого року через такі посилені перевірки вдалося повністю припинити потік пального з підсанкційних портів. А з початку поточного року на український ринок стали надходити партії пального підозрілого походження.



"Якщо у лютому перевірки тривали 12-14 діб, то у травні вже п’ять, а, кажуть, буває і три. За наявною інформацією закордонні продавці пального з підсанкційних портів та власники танкерів готові брати на себе витрати на простої", – пише Куюн.

Він зазначає, що апогеєм став нещодавній прихід паливного буксиру з начебто єгипетським дизпальним. Буксир транспортував всього 2,5 тис, тонн, тоді як найменший танкер везе 4 тис. тонн.

"По-перше, з’ясувалось, що привіз він зимове пальне (це в країні, де нижче 15 градусів тепла не буває). По-друге, сервіси морського трафіку зафіксували захід цієї "лушпайки" дорогою в Україну у два турецькі порти, що, треба розуміти, теж коштує грошей. Також зафіксовано періодичне відключення посудиною системи супутникової навігації", – пише директор консалтингової групи "А-95".

Малий обсяг, довгий шлях, очікування розмитнення – все це має бути дорого, розмірковує Куюн. Але пальне вийшло на ринок з мінімальною ціною.

"На ринку пального такі дива бувають лише в одному випадку – коли пальне відомого походження. Тим не менш, розмитнилось і швиденько продалося", – констатує він.

Експерт прогнозує, що надалі збільшиться постачання пального до України з портів Туреччини, яка є найбільшим імпортером російського дизпального у світі – понад 1 млн т на місяць. У власному імпорті цієї країни росДП складає майже 90%. Зокрема, паливо буде йти з порту Мерсін, яка, визначенням Куюна, є "справжньою турецькою Тортугою для російських танкерів".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський експорт нафти стає все важче відстежити. Танкерні судна масово відключають системи позиціонування або надсилають фальшиві координати.

Зокрема, з 20 суден, які завантажували нафту у Приморську з 1 по 18 травня, 16 показували, що перебувають "посеред найбільшого з островів Березові", хоча фізично це неможливо. Сигнали повторювались так часто і в такій самій формі, що їхня навмисність не викликає сумнівів.

Також повідомлялося, що японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. прийняла російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу. Токійська компанія Taiyo перевантажила 600 тис барелів сахалінської нафти з танкера Voyager, доставлених з терміналу "Пригородне" на острові Сахалін.