Україна очікує на опалювальне обладнання від Італії – Буданов

Днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирил Буданов.

"Продовжуємо залучати міжнародну допомогу для подолання складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів. Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору", – написав він у Facebook.

Це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, зазначив Буданов.

"У межах першого етапу до України їдуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Це обладнання необхідне в умовах постійних атак на нашу інфраструктуру", – повідомив він.

Другий етап підтримки розрахований на наступні півроку. Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів, розповів очільник Офісу президента.

