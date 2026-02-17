Росія вдарила по Прикарпаттю, одна з громад – без теплопостачання

Росія завдала удару по території Прикарпаття, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання.

Про це повідомили у Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

"На світанку ворог завдав удару по території Прикарпаття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі – згодом", – написала у Телеграм голова Франківської ОДА Світлана Онищук.

Вона зазначила, що на місці працюють усі відповідні служби.

"В одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання — уже ведуться роботи над його відновленням. Наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії", – розповіла Онищук.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 06.50 години ранку на території Івано-Франківщини пролунав сигнал підвищеної ракетної небезпеки, після чого було чутно вибухи в околицях Івано-Франківська та міста Бурштин.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, загалом вранці 17 лютого під ударом були 12 областей. Президент Володимир Зеленський заявив, що комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику.

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.