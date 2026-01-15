Сибіга: Україна скликає "Енергетичний Рамштайн"

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики Україна скликає "Енергетичний Рамштайн".

Про це він повідомив у своєму Facebook.

На зустрічі Київ розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо підтримки енергосектору.

За його словами, вже найближчим часом Україна очікує також нові двосторонні пакети енергетичної допомоги від партнерів. "Вже завтра будуть новини на цьому напрямі", — додав він.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну уже сьогодні, протягом дня, ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.