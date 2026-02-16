Українські міста отримають більше "пакунків тепла" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити постачання "пакунків тепла" для міст, у яких складна ситуація з теплопостачанням внаслідок російських ударів.

Про це Володимир Зеленський написав у Телеграм.

Президент повідомив, що під час селектора щодо ситуації в областях обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі.

"Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків", – зазначив він.

"Був звіт по наслідках нічного удару – росіяни застосували ракети проти об'єктів нашої енергетики. ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні", – розповів Зеленський.

"Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну", – говориться у повідомленні.

Президент повідомив, що доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції. Повідомляється, що будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться", – інформує Зеленський.

"Цими днями на полях конференції в Мюнхені ми говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості", – додав президент України.

"Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлення споживачів у чотирьох областях країни.

Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.