Миколаївська ТЕЦ зупинилася внаслідок обстрілів РФ

У Миколаєві внаслідок російських атак зупинилася теплоелектроцентраль, частково на генератори перейшли "Миколаївводоканал" та "Миколаївоблтеплоенерго".

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі через вчорашню атаку росіян стався збій в системі електропостачання області", – написав він у Телеграм.

"Було знеструмлено Миколаїв і частину населених пунктів Миколаївського району. Сталася аварійна зупинка Миколаївської ТЕЦ. Частково на генератори перейшли обʼєкти "Миколаївводоканал" та "Миколаївоблтеплоенерго", – повідомив Кім.

За його даними, енергетики та тепловики працювали всю ніч. Станом на 07:15 всіх споживачів заживлено. Акцентую, що відновлювальні роботи триватимуть протягом усього дня.

Нагадаємо:

Раніше внаслідок атаки російських БпЛА в Миколаєві було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що після обстрілів складна ситуація з енергопостачанням на Одещині та Миколаївщині після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області.