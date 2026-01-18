Шмигаль розповів про ситуацію з теплопостачанням у Києві та області

Через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії, ремонтники працюють над поверненням тепла 143 будинкам у столиці.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Провели сьогодні чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Координація всіх служб та швидкість відновлення — ключові фактори для стабілізації ситуації в столиці та регіоні", – написав він у Телеграм.

Щодо теплопостачання, то через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

"Завдання — максимально прискорити ремонти. Тому для допомоги місту залучаємо додаткові сили", – зазначив Шмигаль.

Вже зараз до роботи стали додаткові ремонтні бригади від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. Десять бригад — від "УЗ", ще вісім з Київщини. Завтра в місто прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці, зазначив міністр.

"Щодо світла та технічних рішень. Ситуація залишається складною, додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей", – розповів він.

"Працюємо над системними рішеннями. Доставляємо додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго", – додав він.

Нагадаємо:

У Київській області запровадили екстрені відключення світла через ситуацію в енергосистемі.

віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Києві без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня.

Увечері 8 січня в Києві пролунали вибухи. РФ атакувала безпілотниками.

Станом на ранок 9 січня у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів після російського обстрілу.

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, були без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.