Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо націоналізації активів Дерипаски на понад 2 мільярди
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.
Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн.
Зазначається, що цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем.
За матеріалами справи, націоналізовані боксити і глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.
В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна та є одним з головних "спонсорів" війни рф проти України.
Нагадаємо:
В січні суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини на території Миколаївського глиноземного заводу, яким володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.
У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.
В березні 2025 року Міністерство юстиції подало другий позов до російського олігарха Олега Дерипаски та МКПАТ "РУСАЛ".