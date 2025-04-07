Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо націоналізації активів Дерипаски на понад 2 мільярди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн.

Зазначається, що цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем.

За матеріалами справи, націоналізовані боксити і глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна та є одним з головних "спонсорів" війни рф проти України.

Нагадаємо:

В січні суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини на території Миколаївського глиноземного заводу, яким володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд постановив стягнути підприємство в дохід держави в межах санкцій проти Дерипаски, а з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

В березні 2025 року Міністерство юстиції подало другий позов до російського олігарха Олега Дерипаски та МКПАТ "РУСАЛ".